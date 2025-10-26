Just a Circle (CRCL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00009086 $ 0.00009086 $ 0.00009086 24H Tief $ 0.00009438 $ 0.00009438 $ 0.00009438 24H Hoch 24H Tief $ 0.00009086$ 0.00009086 $ 0.00009086 24H Hoch $ 0.00009438$ 0.00009438 $ 0.00009438 Allzeithoch $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Niedrigster Preis $ 0.00008484$ 0.00008484 $ 0.00008484 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) +1.57% Preisänderung (7T) -14.15% Preisänderung (7T) -14.15%

Der Echtzeitpreis von Just a Circle (CRCL) beträgt $0.00009433. In den letzten 24 Stunden wurde CRCL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009086 und einem Höchstpreis von $ 0.00009438 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRCL liegt bei $ 0.00426581, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008484.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRCL im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um +1.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just a Circle (CRCL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 94.28K$ 94.28K $ 94.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 94.28K$ 94.28K $ 94.28K Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,899,135.370657 999,899,135.370657 999,899,135.370657

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just a Circle beträgt $ 94.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRCL liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999899135.370657. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 94.28K.