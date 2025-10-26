Just A Boring Guy (BORING GUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -7.79% Preisänderung (7T) -7.79%

Der Echtzeitpreis von Just A Boring Guy (BORING GUY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BORING GUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BORING GUY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BORING GUY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -7.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just A Boring Guy (BORING GUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Umlaufangebot 999.05M 999.05M 999.05M Gesamtangebot 999,051,736.582318 999,051,736.582318 999,051,736.582318

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just A Boring Guy beträgt $ 5.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BORING GUY liegt bei 999.05M, das Gesamtangebot bei 999051736.582318. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.34K.