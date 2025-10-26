JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00014674 24H Hoch $ 0.00022221 Allzeithoch $ 0.00038741 Niedrigster Preis $ 0.00007713 Preisänderung (1H) +0.15% Preisänderung (1T) -24.77% Preisänderung (7T) +14.79%

Der Echtzeitpreis von JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) beträgt $0.00014933. In den letzten 24 Stunden wurde JUNKCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014674 und einem Höchstpreis von $ 0.00022221 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUNKCOIN liegt bei $ 0.00038741, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007713.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUNKCOIN im letzten Stunde um +0.15%, in den letzten 24 Stunden um -24.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 141.55K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 141.55K Umlaufangebot 947.93M Gesamtangebot 947,933,807.395876

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JunkCoin Doge Real Name beträgt $ 141.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUNKCOIN liegt bei 947.93M, das Gesamtangebot bei 947933807.395876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.55K.