Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:52:48 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00014674
$ 0.00014674$ 0.00014674
24H Tief
$ 0.00022221
$ 0.00022221$ 0.00022221
24H Hoch

$ 0.00014674
$ 0.00014674$ 0.00014674

$ 0.00022221
$ 0.00022221$ 0.00022221

$ 0.00038741
$ 0.00038741$ 0.00038741

$ 0.00007713
$ 0.00007713$ 0.00007713

+0.15%

-24.77%

+14.79%

+14.79%

Der Echtzeitpreis von JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) beträgt $0.00014933. In den letzten 24 Stunden wurde JUNKCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014674 und einem Höchstpreis von $ 0.00022221 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUNKCOIN liegt bei $ 0.00038741, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007713.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUNKCOIN im letzten Stunde um +0.15%, in den letzten 24 Stunden um -24.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Marktinformationen

$ 141.55K
$ 141.55K$ 141.55K

--
----

$ 141.55K
$ 141.55K$ 141.55K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,807.395876
947,933,807.395876 947,933,807.395876

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JunkCoin Doge Real Name beträgt $ 141.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUNKCOIN liegt bei 947.93M, das Gesamtangebot bei 947933807.395876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.55K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-24.77%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ressource

Offizielle Website

JunkCoin Doge Real Name-Preisprognose (USD)

Wie viel wird JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre JunkCoin Doge Real Name-(JUNKCOIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für JunkCoin Doge Real Name zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die JunkCoin Doge Real Name-Preisprognose an!

JUNKCOIN zu lokalen Währungen

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JUNKCOIN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Wie viel ist JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JUNKCOIN in USD beträgt 0.00014933 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JUNKCOIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JUNKCOIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00014933. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JunkCoin Doge Real Name?
Die Marktkapitalisierung von JUNKCOIN beträgt $ 141.55K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JUNKCOIN?
Das Umlaufangebot von JUNKCOIN beträgt 947.93M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JUNKCOIN?
JUNKCOIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00038741 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JUNKCOIN?
JUNKCOIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00007713 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JUNKCOIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JUNKCOIN beträgt -- USD.
Wird JUNKCOIN dieses Jahr noch steigen?
JUNKCOIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JUNKCOIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:52:48 (UTC+8)

