JunkCoin Doge Real Name Preis (JUNKCOIN)
Der Echtzeitpreis von JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) beträgt $0.00014933. In den letzten 24 Stunden wurde JUNKCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014674 und einem Höchstpreis von $ 0.00022221 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUNKCOIN liegt bei $ 0.00038741, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007713.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUNKCOIN im letzten Stunde um +0.15%, in den letzten 24 Stunden um -24.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von JunkCoin Doge Real Name beträgt $ 141.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUNKCOIN liegt bei 947.93M, das Gesamtangebot bei 947933807.395876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.55K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von JunkCoin Doge Real Name zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-24.77%
|30 Tage
|$ 0
|--
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
