Der Echtzeitpreis von jungle bay memes beträgt heute 0.00000227 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JBM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JBM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über JBM

JBM-Preisinformationen

Offizielle JBM-Website

JBM-Tokenökonomie

JBM-Preisprognose

jungle bay memes Logo

jungle bay memes Preis (JBM)

Nicht aufgelistet

1 JBM zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+4.20%1D
USD
jungle bay memes (JBM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:52:47 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000218
$ 0.00000218$ 0.00000218
24H Tief
$ 0.00000227
$ 0.00000227$ 0.00000227
24H Hoch

$ 0.00000218
$ 0.00000218$ 0.00000218

$ 0.00000227
$ 0.00000227$ 0.00000227

$ 0.00000466
$ 0.00000466$ 0.00000466

$ 0.00000181
$ 0.00000181$ 0.00000181

+3.02%

+3.82%

-12.18%

-12.18%

Der Echtzeitpreis von jungle bay memes (JBM) beträgt $0.00000227. In den letzten 24 Stunden wurde JBM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000218 und einem Höchstpreis von $ 0.00000227 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JBM liegt bei $ 0.00000466, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000181.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JBM im letzten Stunde um +3.02%, in den letzten 24 Stunden um +3.82% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

jungle bay memes (JBM) Marktinformationen

$ 211.33K
$ 211.33K$ 211.33K

--
----

$ 211.33K
$ 211.33K$ 211.33K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Die aktuelle Marktkapitalisierung von jungle bay memes beträgt $ 211.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JBM liegt bei 93.24B, das Gesamtangebot bei 93243552077.89908. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 211.33K.

jungle bay memes (JBM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von jungle bay memes zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von jungle bay memes zu USD bei $ -0.0000003306.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von jungle bay memes zu USD bei $ -0.0000009255.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von jungle bay memes zu USD bei $ -0.0000000077863887586694.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.82%
30 Tage$ -0.0000003306-14.56%
60 Tage$ -0.0000009255-40.77%
90 Tage$ -0.0000000077863887586694-0.34%

Was ist jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

jungle bay memes (JBM) Ressource

Offizielle Website

jungle bay memes-Preisprognose (USD)

Wie viel wird jungle bay memes (JBM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre jungle bay memes-(JBM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für jungle bay memes zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die jungle bay memes-Preisprognose an!

JBM zu lokalen Währungen

jungle bay memes (JBM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von jungle bay memes (JBM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JBM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu jungle bay memes (JBM)

Wie viel ist jungle bay memes (JBM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JBM in USD beträgt 0.00000227 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JBM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JBM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000227. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von jungle bay memes?
Die Marktkapitalisierung von JBM beträgt $ 211.33K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JBM?
Das Umlaufangebot von JBM beträgt 93.24B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JBM?
JBM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00000466 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JBM?
JBM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000181 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JBM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JBM beträgt -- USD.
Wird JBM dieses Jahr noch steigen?
JBM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JBM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:52:47 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

