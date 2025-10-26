jungle bay memes (JBM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000218 $ 0.00000218 $ 0.00000218 24H Tief $ 0.00000227 $ 0.00000227 $ 0.00000227 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000218$ 0.00000218 $ 0.00000218 24H Hoch $ 0.00000227$ 0.00000227 $ 0.00000227 Allzeithoch $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Niedrigster Preis $ 0.00000181$ 0.00000181 $ 0.00000181 Preisänderung (1H) +3.02% Preisänderung (1T) +3.82% Preisänderung (7T) -12.18% Preisänderung (7T) -12.18%

Der Echtzeitpreis von jungle bay memes (JBM) beträgt $0.00000227. In den letzten 24 Stunden wurde JBM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000218 und einem Höchstpreis von $ 0.00000227 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JBM liegt bei $ 0.00000466, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000181.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JBM im letzten Stunde um +3.02%, in den letzten 24 Stunden um +3.82% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

jungle bay memes (JBM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 211.33K$ 211.33K $ 211.33K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 211.33K$ 211.33K $ 211.33K Umlaufangebot 93.24B 93.24B 93.24B Gesamtangebot 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Die aktuelle Marktkapitalisierung von jungle bay memes beträgt $ 211.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JBM liegt bei 93.24B, das Gesamtangebot bei 93243552077.89908. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 211.33K.