Der Echtzeitpreis von Judge MENTAL beträgt heute 0.0000167 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MENTAL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MENTAL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MENTAL

MENTAL-Preisinformationen

Offizielle MENTAL-Website

MENTAL-Tokenökonomie

MENTAL-Preisprognose

Judge MENTAL Preis (MENTAL)

Nicht aufgelistet

1 MENTAL zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+4.10%1D
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:58:18 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001459
$ 0.00001459$ 0.00001459
24H Tief
$ 0.00001721
$ 0.00001721$ 0.00001721
24H Hoch

$ 0.00001459
$ 0.00001459$ 0.00001459

$ 0.00001721
$ 0.00001721$ 0.00001721

$ 0.00023026
$ 0.00023026$ 0.00023026

$ 0.00001459
$ 0.00001459$ 0.00001459

-1.39%

+4.12%

-51.01%

-51.01%

Der Echtzeitpreis von Judge MENTAL (MENTAL) beträgt $0.0000167. In den letzten 24 Stunden wurde MENTAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001459 und einem Höchstpreis von $ 0.00001721 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MENTAL liegt bei $ 0.00023026, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001459.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MENTAL im letzten Stunde um -1.39%, in den letzten 24 Stunden um +4.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -51.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Marktinformationen

$ 16.72K
$ 16.72K$ 16.72K

--
----

$ 16.72K
$ 16.72K$ 16.72K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,151.5461148
999,985,151.5461148 999,985,151.5461148

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Judge MENTAL beträgt $ 16.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MENTAL liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999985151.5461148. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.72K.

Judge MENTAL (MENTAL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Judge MENTAL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Judge MENTAL zu USD bei $ -0.0000142655.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Judge MENTAL zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Judge MENTAL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.12%
30 Tage$ -0.0000142655-85.42%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Judge MENTAL (MENTAL) Ressource

Offizielle Website

Judge MENTAL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Judge MENTAL (MENTAL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Judge MENTAL-(MENTAL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Judge MENTAL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Judge MENTAL-Preisprognose an!

MENTAL zu lokalen Währungen

Judge MENTAL (MENTAL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Judge MENTAL (MENTAL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MENTAL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Judge MENTAL (MENTAL)

Wie viel ist Judge MENTAL (MENTAL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MENTAL in USD beträgt 0.0000167 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MENTAL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MENTAL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000167. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Judge MENTAL?
Die Marktkapitalisierung von MENTAL beträgt $ 16.72K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MENTAL?
Das Umlaufangebot von MENTAL beträgt 999.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MENTAL?
MENTAL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00023026 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MENTAL?
MENTAL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001459 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MENTAL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MENTAL beträgt -- USD.
Wird MENTAL dieses Jahr noch steigen?
MENTAL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MENTAL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
