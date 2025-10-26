Judge MENTAL (MENTAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001459 $ 0.00001459 $ 0.00001459 24H Tief $ 0.00001721 $ 0.00001721 $ 0.00001721 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001459$ 0.00001459 $ 0.00001459 24H Hoch $ 0.00001721$ 0.00001721 $ 0.00001721 Allzeithoch $ 0.00023026$ 0.00023026 $ 0.00023026 Niedrigster Preis $ 0.00001459$ 0.00001459 $ 0.00001459 Preisänderung (1H) -1.39% Preisänderung (1T) +4.12% Preisänderung (7T) -51.01% Preisänderung (7T) -51.01%

Der Echtzeitpreis von Judge MENTAL (MENTAL) beträgt $0.0000167. In den letzten 24 Stunden wurde MENTAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001459 und einem Höchstpreis von $ 0.00001721 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MENTAL liegt bei $ 0.00023026, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001459.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MENTAL im letzten Stunde um -1.39%, in den letzten 24 Stunden um +4.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -51.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,985,151.5461148 999,985,151.5461148 999,985,151.5461148

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Judge MENTAL beträgt $ 16.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MENTAL liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999985151.5461148. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.72K.