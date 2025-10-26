Joyless Boy (JOBOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +3.66% Preisänderung (7T) +3.66%

Der Echtzeitpreis von Joyless Boy (JOBOY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JOBOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JOBOY liegt bei $ 0.00306979, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JOBOY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +3.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Joyless Boy (JOBOY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Umlaufangebot 999.07M 999.07M 999.07M Gesamtangebot 999,070,836.966327 999,070,836.966327 999,070,836.966327

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Joyless Boy beträgt $ 5.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JOBOY liegt bei 999.07M, das Gesamtangebot bei 999070836.966327. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.13K.