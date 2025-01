Was ist JOSH (JOSH)

Josh (“The Strongest Man on Solana”) is a cryptocurrency designed to reward its holders with daily burns and to provide incentives to buy and stake the coin by doubling random purchases. Our mission is to create a transparent ecosystem that enhances trust between the founder and holders. The team has already taken steps to pursue innovative applications within the crypto space by creating a game associated with our coin. We are also working on an animated series that will outline the journey of Josh in an interactive way, providing engagement throughout the entire crypto space. This white paper outlines the key aspects of Josh Token, including its purpose, technology, and roadmap for growth.

