JOKE (JOKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Niedrigster Preis $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -15.09% Preisänderung (7T) -15.09%

Der Echtzeitpreis von JOKE (JOKE) beträgt $0.00881758. In den letzten 24 Stunden wurde JOKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JOKE liegt bei $ 0.01210796, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00843962.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JOKE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -15.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JOKE (JOKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Umlaufangebot 500.00M 500.00M 500.00M Gesamtangebot 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JOKE beträgt $ 4.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JOKE liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.794431. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.82M.