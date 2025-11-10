Johnny Suede (SUEDE) Tokenomics
Johnny Suede (SUEDE) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Johnny Suede (SUEDE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Johnny Suede (SUEDE)-Informationen
Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.
Johnny Suede (SUEDE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Johnny Suede (SUEDE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SUEDE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SUEDE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SUEDE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SUEDE -Tokens!
SUEDE Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich SUEDE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SUEDE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte