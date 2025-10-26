JobIess (JOBIESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00158808 $ 0.00158808 $ 0.00158808 24H Tief $ 0.00190363 $ 0.00190363 $ 0.00190363 24H Hoch 24H Tief $ 0.00158808$ 0.00158808 $ 0.00158808 24H Hoch $ 0.00190363$ 0.00190363 $ 0.00190363 Allzeithoch $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +4.23% Preisänderung (1T) +10.24% Preisänderung (7T) +6.22% Preisänderung (7T) +6.22%

Der Echtzeitpreis von JobIess (JOBIESS) beträgt $0.001774. In den letzten 24 Stunden wurde JOBIESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00158808 und einem Höchstpreis von $ 0.00190363 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JOBIESS liegt bei $ 0.01618855, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JOBIESS im letzten Stunde um +4.23%, in den letzten 24 Stunden um +10.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JobIess (JOBIESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JobIess beträgt $ 1.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JOBIESS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.78M.