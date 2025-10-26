Jingle (JINGLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.01915846 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -12.60%

Der Echtzeitpreis von Jingle (JINGLE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JINGLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JINGLE liegt bei $ 0.01915846, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JINGLE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -12.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jingle (JINGLE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.15K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.15K Umlaufangebot 998.12M Gesamtangebot 998,124,333.179383

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jingle beträgt $ 9.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JINGLE liegt bei 998.12M, das Gesamtangebot bei 998124333.179383. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.15K.