Der Echtzeitpreis von JELLY TIME beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JELLY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JELLY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 JELLY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+16.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
JELLY TIME (JELLY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:58:11 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+16.64%

+12.97%

+12.97%

Der Echtzeitpreis von JELLY TIME (JELLY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JELLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JELLY liegt bei $ 0.0015406, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JELLY im letzten Stunde um -0.29%, in den letzten 24 Stunden um +16.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JELLY TIME (JELLY) Marktinformationen

$ 17.19K
$ 17.19K$ 17.19K

--
----

$ 17.19K
$ 17.19K$ 17.19K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,634.305833
999,760,634.305833 999,760,634.305833

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JELLY TIME beträgt $ 17.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JELLY liegt bei 999.76M, das Gesamtangebot bei 999760634.305833. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.19K.

JELLY TIME (JELLY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von JELLY TIME zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von JELLY TIME zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von JELLY TIME zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von JELLY TIME zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+16.64%
30 Tage$ 0-23.57%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

JELLY TIME-Preisprognose (USD)

Wie viel wird JELLY TIME (JELLY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre JELLY TIME-(JELLY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für JELLY TIME zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die JELLY TIME-Preisprognose an!

JELLY zu lokalen Währungen

JELLY TIME (JELLY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von JELLY TIME (JELLY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JELLY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu JELLY TIME (JELLY)

Wie viel ist JELLY TIME (JELLY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JELLY in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JELLY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JELLY-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JELLY TIME?
Die Marktkapitalisierung von JELLY beträgt $ 17.19K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JELLY?
Das Umlaufangebot von JELLY beträgt 999.76M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JELLY?
JELLY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0015406 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JELLY?
JELLY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JELLY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JELLY beträgt -- USD.
Wird JELLY dieses Jahr noch steigen?
JELLY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JELLY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:58:11 (UTC+8)

Haftungsausschluss

