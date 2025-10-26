Jatevo AI Foundation (JTVF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +2.14% Preisänderung (7T) -0.85% Preisänderung (7T) -0.85%

Der Echtzeitpreis von Jatevo AI Foundation (JTVF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JTVF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JTVF liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JTVF im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jatevo AI Foundation (JTVF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Volumen (24H) $ 14.59$ 14.59 $ 14.59 Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Umlaufangebot 999.93M 999.93M 999.93M Gesamtangebot 999,934,041.6895587 999,934,041.6895587 999,934,041.6895587

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jatevo AI Foundation beträgt $ 4.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 14.59. Das Umlaufangebot von JTVF liegt bei 999.93M, das Gesamtangebot bei 999934041.6895587. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.60K.