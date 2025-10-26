jAsset jUSD (JUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.968786 $ 0.968786 $ 0.968786 24H Tief $ 0.985666 $ 0.985666 $ 0.985666 24H Hoch 24H Tief $ 0.968786$ 0.968786 $ 0.968786 24H Hoch $ 0.985666$ 0.985666 $ 0.985666 Allzeithoch $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Niedrigster Preis $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Preisänderung (1H) +0.16% Preisänderung (1T) +0.71% Preisänderung (7T) +0.50% Preisänderung (7T) +0.50%

Der Echtzeitpreis von jAsset jUSD (JUSD) beträgt $0.982271. In den letzten 24 Stunden wurde JUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.968786 und einem Höchstpreis von $ 0.985666 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUSD liegt bei $ 1.062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.35345.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUSD im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 430.60K$ 430.60K $ 430.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 430.60K$ 430.60K $ 430.60K Umlaufangebot 439.17K 439.17K 439.17K Gesamtangebot 439,170.8717246324 439,170.8717246324 439,170.8717246324

Die aktuelle Marktkapitalisierung von jAsset jUSD beträgt $ 430.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUSD liegt bei 439.17K, das Gesamtangebot bei 439170.8717246324. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 430.60K.