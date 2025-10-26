Der Echtzeitpreis von jAsset jUSD beträgt heute 0.982271 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von jAsset jUSD beträgt heute 0.982271 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.982271
+0.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
jAsset jUSD (JUSD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:52:26 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.968786
24H Tief
$ 0.985666
24H Hoch

$ 0.968786
$ 0.985666
$ 1.062
$ 0.35345
+0.16%

+0.71%

+0.50%

+0.50%

Der Echtzeitpreis von jAsset jUSD (JUSD) beträgt $0.982271. In den letzten 24 Stunden wurde JUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.968786 und einem Höchstpreis von $ 0.985666 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUSD liegt bei $ 1.062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.35345.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUSD im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Marktinformationen

$ 430.60K
--
$ 430.60K
439.17K
439,170.8717246324
Die aktuelle Marktkapitalisierung von jAsset jUSD beträgt $ 430.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUSD liegt bei 439.17K, das Gesamtangebot bei 439170.8717246324. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 430.60K.

jAsset jUSD (JUSD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von jAsset jUSD zu USD bei $ +0.00696143.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von jAsset jUSD zu USD bei $ -0.0119026688.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von jAsset jUSD zu USD bei $ -0.0144240602.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von jAsset jUSD zu USD bei $ +0.0009063810969986.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00696143+0.71%
30 Tage$ -0.0119026688-1.21%
60 Tage$ -0.0144240602-1.46%
90 Tage$ +0.0009063810969986+0.09%

Was ist jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

jAsset jUSD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird jAsset jUSD (JUSD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre jAsset jUSD-(JUSD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für jAsset jUSD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die jAsset jUSD-Preisprognose an!

JUSD zu lokalen Währungen

jAsset jUSD (JUSD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von jAsset jUSD (JUSD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JUSD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu jAsset jUSD (JUSD)

Wie viel ist jAsset jUSD (JUSD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JUSD in USD beträgt 0.982271 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JUSD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JUSD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.982271. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von jAsset jUSD?
Die Marktkapitalisierung von JUSD beträgt $ 430.60K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JUSD?
Das Umlaufangebot von JUSD beträgt 439.17K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JUSD?
JUSD erreichte einen Allzeithochpreis von 1.062 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JUSD?
JUSD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.35345 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JUSD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JUSD beträgt -- USD.
Wird JUSD dieses Jahr noch steigen?
JUSD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JUSD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
jAsset jUSD (JUSD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

