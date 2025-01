Was ist JANI (JANI)

$JANI is a community-driven memecoin project built on the Solana blockchain. It aims to combine the playful nature of memes with innovative features and strong community engagement. The project focuses on creating a fun and engaging environment for crypto enthusiasts while offering potential high returns and unique experiences, such as interactive challenges and community events. Utility: $JANI Trading Bot, Enjoy the fastest trades on Solana with the lowest fee compared to other bots, just 0.5% (Cheaper than bonkbot, sol trading bot, phantom wallet). with a twist of the most rewarding referral program, where people can earn 40% of the transaction fees from the people that they refer.

