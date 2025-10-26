Jakpot Games (JAKPOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00009834 24H Hoch $ 0.00011291 Allzeithoch $ 0.00464997 Niedrigster Preis $ 0.00005688 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -10.03% Preisänderung (7T) +24.28%

Der Echtzeitpreis von Jakpot Games (JAKPOT) beträgt $0.00010105. In den letzten 24 Stunden wurde JAKPOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009834 und einem Höchstpreis von $ 0.00011291 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JAKPOT liegt bei $ 0.00464997, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005688.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JAKPOT im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -10.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jakpot Games (JAKPOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 99.85K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 99.85K Umlaufangebot 988.13M Gesamtangebot 988,132,016.948499

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jakpot Games beträgt $ 99.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JAKPOT liegt bei 988.13M, das Gesamtangebot bei 988132016.948499. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 99.85K.