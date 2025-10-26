Der Echtzeitpreis von ItForTheBiscuit beträgt heute 0.00011852 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RISK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RISK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ItForTheBiscuit beträgt heute 0.00011852 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RISK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RISK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über RISK

RISK-Preisinformationen

Offizielle RISK-Website

RISK-Tokenökonomie

RISK-Preisprognose

ItForTheBiscuit Preis (RISK)

1 RISK zu USD Echtzeitpreis:

$0.00011936
$0.00011936
-4.50%1D
ItForTheBiscuit (RISK) Echtzeit-Preis-Diagramm
ItForTheBiscuit (RISK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00011438
24H Tief
$ 0.00012588
24H Hoch

$ 0.00011438
$ 0.00012588
$ 0.00139508
$ 0.00011438
+0.46%

-5.20%

-16.25%

-16.25%

Der Echtzeitpreis von ItForTheBiscuit (RISK) beträgt $0.00011852. In den letzten 24 Stunden wurde RISK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011438 und einem Höchstpreis von $ 0.00012588 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RISK liegt bei $ 0.00139508, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00011438.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RISK im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um -5.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ItForTheBiscuit (RISK) Marktinformationen

$ 109.22K
--
$ 109.22K
920.30M
920,296,414.733632
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ItForTheBiscuit beträgt $ 109.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RISK liegt bei 920.30M, das Gesamtangebot bei 920296414.733632. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 109.22K.

ItForTheBiscuit (RISK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ -0.0000816158.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-5.20%
30 Tage$ -0.0000816158-68.86%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ItForTheBiscuit (RISK) Ressource

Offizielle Website

ItForTheBiscuit-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ItForTheBiscuit (RISK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ItForTheBiscuit-(RISK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ItForTheBiscuit zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ItForTheBiscuit-Preisprognose an!

RISK zu lokalen Währungen

ItForTheBiscuit (RISK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ItForTheBiscuit (RISK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RISK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ItForTheBiscuit (RISK)

Wie viel ist ItForTheBiscuit (RISK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RISK in USD beträgt 0.00011852 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RISK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RISK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00011852. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ItForTheBiscuit?
Die Marktkapitalisierung von RISK beträgt $ 109.22K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RISK?
Das Umlaufangebot von RISK beträgt 920.30M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RISK?
RISK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00139508 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RISK?
RISK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00011438 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RISK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RISK beträgt -- USD.
Wird RISK dieses Jahr noch steigen?
RISK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RISK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,197.74
