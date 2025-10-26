ItForTheBiscuit (RISK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00011438 24H Hoch $ 0.00012588 Allzeithoch $ 0.00139508 Niedrigster Preis $ 0.00011438 Preisänderung (1H) +0.46% Preisänderung (1T) -5.20% Preisänderung (7T) -16.25%

Der Echtzeitpreis von ItForTheBiscuit (RISK) beträgt $0.00011852. In den letzten 24 Stunden wurde RISK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011438 und einem Höchstpreis von $ 0.00012588 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RISK liegt bei $ 0.00139508, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00011438.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RISK im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um -5.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ItForTheBiscuit (RISK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 109.22K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 109.22K Umlaufangebot 920.30M Gesamtangebot 920,296,414.733632

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ItForTheBiscuit beträgt $ 109.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RISK liegt bei 920.30M, das Gesamtangebot bei 920296414.733632. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 109.22K.