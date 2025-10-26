ItForTheBiscuit Preis (RISK)
+0.46%
-5.20%
-16.25%
-16.25%
Der Echtzeitpreis von ItForTheBiscuit (RISK) beträgt $0.00011852. In den letzten 24 Stunden wurde RISK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011438 und einem Höchstpreis von $ 0.00012588 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RISK liegt bei $ 0.00139508, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00011438.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RISK im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um -5.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ItForTheBiscuit beträgt $ 109.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RISK liegt bei 920.30M, das Gesamtangebot bei 920296414.733632. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 109.22K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ -0.0000816158.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ItForTheBiscuit zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-5.20%
|30 Tage
|$ -0.0000816158
|-68.86%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.
Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.
In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.
This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.
