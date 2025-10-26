It Coin (IT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00035644 $ 0.00035644 $ 0.00035644 24H Tief $ 0.00040554 $ 0.00040554 $ 0.00040554 24H Hoch 24H Tief $ 0.00035644$ 0.00035644 $ 0.00035644 24H Hoch $ 0.00040554$ 0.00040554 $ 0.00040554 Allzeithoch $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Niedrigster Preis $ 0.00007178$ 0.00007178 $ 0.00007178 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) -2.62% Preisänderung (7T) +1.27% Preisänderung (7T) +1.27%

Der Echtzeitpreis von It Coin (IT) beträgt $0.00037277. In den letzten 24 Stunden wurde IT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00035644 und einem Höchstpreis von $ 0.00040554 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IT liegt bei $ 0.00278389, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007178.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IT im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um -2.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

It Coin (IT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 372.67K$ 372.67K $ 372.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 372.67K$ 372.67K $ 372.67K Umlaufangebot 999.75M 999.75M 999.75M Gesamtangebot 999,747,727.42414 999,747,727.42414 999,747,727.42414

Die aktuelle Marktkapitalisierung von It Coin beträgt $ 372.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IT liegt bei 999.75M, das Gesamtangebot bei 999747727.42414. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 372.67K.