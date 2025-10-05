Ishi Go (ISHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.75% Preisänderung (1T) -1.89% Preisänderung (7T) +68.17% Preisänderung (7T) +68.17%

Der Echtzeitpreis von Ishi Go (ISHI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ISHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ISHI liegt bei $ 0.00194537, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ISHI im letzten Stunde um +0.75%, in den letzten 24 Stunden um -1.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +68.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ishi Go (ISHI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ishi Go beträgt $ 54.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ISHI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 54.45K.