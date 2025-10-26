Der Echtzeitpreis von IRL ANI beträgt heute 0.0000154 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von IRL ANI beträgt heute 0.0000154 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über URI

URI-Preisinformationen

Offizielle URI-Website

URI-Tokenökonomie

URI-Preisprognose

IRL ANI Preis (URI)

1 URI zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-14.00%1D
IRL ANI (URI) Echtzeit-Preis-Diagramm
IRL ANI (URI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.31%

-14.02%

-16.04%

-16.04%

Der Echtzeitpreis von IRL ANI (URI) beträgt $0.0000154. In den letzten 24 Stunden wurde URI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001462 und einem Höchstpreis von $ 0.00001815 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von URI liegt bei $ 0.00006802, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001306.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich URI im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -14.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IRL ANI (URI) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IRL ANI beträgt $ 15.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von URI liegt bei 999.65M, das Gesamtangebot bei 999652634.3656226. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.39K.

IRL ANI (URI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von IRL ANI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von IRL ANI zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von IRL ANI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von IRL ANI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-14.02%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist IRL ANI (URI)

1万🖤ani

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

IRL ANI (URI) Ressource

Offizielle Website

IRL ANI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird IRL ANI (URI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre IRL ANI-(URI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für IRL ANI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die IRL ANI-Preisprognose an!

URI zu lokalen Währungen

IRL ANI (URI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von IRL ANI (URI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von URI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu IRL ANI (URI)

Wie viel ist IRL ANI (URI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von URI in USD beträgt 0.0000154 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle URI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle URI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000154. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IRL ANI?
Die Marktkapitalisierung von URI beträgt $ 15.39K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von URI?
Das Umlaufangebot von URI beträgt 999.65M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von URI?
URI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00006802 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von URI?
URI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001306 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von URI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für URI beträgt -- USD.
Wird URI dieses Jahr noch steigen?
URI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die URI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
IRL ANI (URI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

