IRL ANI (URI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001462 $ 0.00001462 $ 0.00001462 24H Tief $ 0.00001815 $ 0.00001815 $ 0.00001815 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001462$ 0.00001462 $ 0.00001462 24H Hoch $ 0.00001815$ 0.00001815 $ 0.00001815 Allzeithoch $ 0.00006802$ 0.00006802 $ 0.00006802 Niedrigster Preis $ 0.00001306$ 0.00001306 $ 0.00001306 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) -14.02% Preisänderung (7T) -16.04% Preisänderung (7T) -16.04%

Der Echtzeitpreis von IRL ANI (URI) beträgt $0.0000154. In den letzten 24 Stunden wurde URI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001462 und einem Höchstpreis von $ 0.00001815 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von URI liegt bei $ 0.00006802, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001306.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich URI im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -14.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IRL ANI (URI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Umlaufangebot 999.65M 999.65M 999.65M Gesamtangebot 999,652,634.3656226 999,652,634.3656226 999,652,634.3656226

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IRL ANI beträgt $ 15.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von URI liegt bei 999.65M, das Gesamtangebot bei 999652634.3656226. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.39K.