iOQ Wallet (IOQ WALLET) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu iOQ Wallet (IOQ WALLET), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:23:37 (UTC+8)
USD

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für iOQ Wallet (IOQ WALLET), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 764.81K
$ 764.81K
Gesamtangebot:
$ 989.82M
$ 989.82M
Umlaufangebot:
$ 989.82M
$ 989.82M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 764.81K
$ 764.81K
Allzeithoch:
$ 0.00239233
$ 0.00239233
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00077715
$ 0.00077715

iOQ Wallet (IOQ WALLET)-Informationen

iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.

Offizielle Website:
https://ioq.app/

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von iOQ Wallet (IOQ WALLET) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von IOQ WALLET-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele IOQ WALLET-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von IOQ WALLET verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des IOQ WALLET -Tokens!

IOQ WALLET Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich IOQ WALLET entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose IOQ WALLET kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

