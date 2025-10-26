Invariant (INVT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00103782 $ 0.00103782 $ 0.00103782 24H Tief $ 0.00108279 $ 0.00108279 $ 0.00108279 24H Hoch 24H Tief $ 0.00103782$ 0.00103782 $ 0.00103782 24H Hoch $ 0.00108279$ 0.00108279 $ 0.00108279 Allzeithoch $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Niedrigster Preis $ 0.00084935$ 0.00084935 $ 0.00084935 Preisänderung (1H) -1.49% Preisänderung (1T) +1.00% Preisänderung (7T) +1.38% Preisänderung (7T) +1.38%

Der Echtzeitpreis von Invariant (INVT) beträgt $0.00106573. In den letzten 24 Stunden wurde INVT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00103782 und einem Höchstpreis von $ 0.00108279 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INVT liegt bei $ 0.00238396, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00084935.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INVT im letzten Stunde um -1.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Invariant (INVT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.45K$ 41.45K $ 41.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 188.58K$ 188.58K $ 188.58K Umlaufangebot 39.56M 39.56M 39.56M Gesamtangebot 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Invariant beträgt $ 41.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INVT liegt bei 39.56M, das Gesamtangebot bei 180000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 188.58K.