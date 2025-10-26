Inuki (INUKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.79%

Der Echtzeitpreis von Inuki (INUKI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde INUKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INUKI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INUKI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Inuki (INUKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.85K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.85K Umlaufangebot 999.78M Gesamtangebot 999,776,937.543793

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Inuki beträgt $ 8.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INUKI liegt bei 999.78M, das Gesamtangebot bei 999776937.543793. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.85K.