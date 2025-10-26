InsurAce (INSUR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Niedrigster Preis $ 0.00032439$ 0.00032439 $ 0.00032439 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -21.59% Preisänderung (7T) -21.59%

Der Echtzeitpreis von InsurAce (INSUR) beträgt $0.00225769. In den letzten 24 Stunden wurde INSUR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INSUR liegt bei $ 15.2, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00032439.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INSUR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -21.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

InsurAce (INSUR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Umlaufangebot 68.89M 68.89M 68.89M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von InsurAce beträgt $ 155.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INSUR liegt bei 68.89M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 225.77K.