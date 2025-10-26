Der Echtzeitpreis von Innovosens beträgt heute 0.00016655 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ISENS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ISENS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Innovosens beträgt heute 0.00016655 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ISENS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ISENS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Innovosens Logo

Innovosens Preis (ISENS)

Nicht aufgelistet

1 ISENS zu USD Echtzeitpreis:

$0.00016656
$0.00016656
-0.20%1D
mexc
USD
Innovosens (ISENS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:51:30 (UTC+8)

Innovosens (ISENS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00014576
$ 0.00014576
24H Tief
$ 0.00016956
$ 0.00016956
24H Hoch

$ 0.00014576
$ 0.00014576

$ 0.00016956
$ 0.00016956

$ 0.00056226
$ 0.00056226

$ 0.00005162
$ 0.00005162

+0.37%

+0.29%

+19.94%

+19.94%

Der Echtzeitpreis von Innovosens (ISENS) beträgt $0.00016655. In den letzten 24 Stunden wurde ISENS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014576 und einem Höchstpreis von $ 0.00016956 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ISENS liegt bei $ 0.00056226, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005162.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ISENS im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Innovosens (ISENS) Marktinformationen

$ 165.19K
$ 165.19K

--
--

$ 165.19K
$ 165.19K

991.88M
991.88M

991,877,777.2530841
991,877,777.2530841

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Innovosens beträgt $ 165.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ISENS liegt bei 991.88M, das Gesamtangebot bei 991877777.2530841. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 165.19K.

Innovosens (ISENS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Innovosens zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Innovosens zu USD bei $ +0.0000124843.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Innovosens zu USD bei $ +0.0000587368.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Innovosens zu USD bei $ +0.0000906388710373028.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.29%
30 Tage$ +0.0000124843+7.50%
60 Tage$ +0.0000587368+35.27%
90 Tage$ +0.0000906388710373028+119.40%

Was ist Innovosens (ISENS)

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

Innovosens (ISENS) Ressource

Offizielle Website

Innovosens-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Innovosens (ISENS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Innovosens-(ISENS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Innovosens zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Innovosens-Preisprognose an!

ISENS zu lokalen Währungen

Innovosens (ISENS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Innovosens (ISENS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ISENS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Innovosens (ISENS)

Wie viel ist Innovosens (ISENS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ISENS in USD beträgt 0.00016655 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ISENS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ISENS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00016655. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Innovosens?
Die Marktkapitalisierung von ISENS beträgt $ 165.19K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ISENS?
Das Umlaufangebot von ISENS beträgt 991.88M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ISENS?
ISENS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00056226 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ISENS?
ISENS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00005162 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ISENS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ISENS beträgt -- USD.
Wird ISENS dieses Jahr noch steigen?
ISENS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ISENS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:51:30 (UTC+8)

$113,226.24

$4,036.91

$0.05500

$6.3842

$197.37

$4,036.91

$113,226.24

$2.6455

$197.37

$0.20183

$0.00000

$0.6836

$0.000000000000092

$0.052053

$0.1997

$0.6836

$0.0000000000000000000227

$0.14993

$0.000000000000000009200

$0.115342

