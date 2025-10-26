Innovosens (ISENS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014576 24H Tief $ 0.00016956 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00056226 Niedrigster Preis $ 0.00005162 Preisänderung (1H) +0.37% Preisänderung (1T) +0.29% Preisänderung (7T) +19.94%

Der Echtzeitpreis von Innovosens (ISENS) beträgt $0.00016655. In den letzten 24 Stunden wurde ISENS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014576 und einem Höchstpreis von $ 0.00016956 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ISENS liegt bei $ 0.00056226, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005162.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ISENS im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Innovosens (ISENS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 165.19K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 165.19K Umlaufangebot 991.88M Gesamtangebot 991,877,777.2530841

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Innovosens beträgt $ 165.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ISENS liegt bei 991.88M, das Gesamtangebot bei 991877777.2530841. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 165.19K.