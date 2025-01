Was ist Innovative Bioresearch Coin (INNBC)

Innovative Bioresearch Ltd. is a biotech company dedicated to applying blockchain technology to scientific research. The INNBC token and associated decentralized applications (DApps) are revolutionizing the field of scientific research. The INNBC token supports drug development and scientific research through its unique DeSci model while providing liquidity on decentralized exchanges. The company's scientific research findings have been peer-reviewed and published in prestigious scientific journals indexed on PubMed, making INNBC the first crypto project to produce actual scientific publications

Innovative Bioresearch Coin (INNBC) Ressource Whitepaper Offizielle Website