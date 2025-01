Was ist Innova (INN)

Innova coin is targeted at bringing a coin with a service, our team is providing a vps service alongside innova and its website plugin as to promote its use and bridge more users to crypto by offering an everyday development solution.

