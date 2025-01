Was ist Influpia (ING)

Influpia is the premier ERC404 SocialFi application on MerlinChain, designed to offer a unique platform where users can earn tangible rewards through their social influence. It enables individuals, projects, and brands to boost their exposure and influence while encouraging community engagement and interaction.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Influpia (ING) Ressource Whitepaper Offizielle Website