Der Echtzeitpreis von Infinite Trading Protocol beträgt heute 0.02087473 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ITP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ITP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Infinite Trading Protocol Preis (ITP)

$0.02087473
+3.40%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Infinite Trading Protocol (ITP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:57:36 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01991212
24H Tief
$ 0.02091861
24H Hoch

$ 0.01991212
$ 0.02091861
$ 0.02969891
$ 0.01241365
+0.63%

+3.40%

+2.04%

+2.04%

Der Echtzeitpreis von Infinite Trading Protocol (ITP) beträgt $0.02087473. In den letzten 24 Stunden wurde ITP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01991212 und einem Höchstpreis von $ 0.02091861 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ITP liegt bei $ 0.02969891, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01241365.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ITP im letzten Stunde um +0.63%, in den letzten 24 Stunden um +3.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Marktinformationen

$ 98.58K
--
$ 13.78M
4.72M
660,146,957.2169611
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Infinite Trading Protocol beträgt $ 98.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ITP liegt bei 4.72M, das Gesamtangebot bei 660146957.2169611. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.78M.

Infinite Trading Protocol (ITP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Infinite Trading Protocol zu USD bei $ +0.00068723.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Infinite Trading Protocol zu USD bei $ -0.0018519851.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Infinite Trading Protocol zu USD bei $ -0.0049337946.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Infinite Trading Protocol zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00068723+3.40%
30 Tage$ -0.0018519851-8.87%
60 Tage$ -0.0049337946-23.63%
90 Tage$ 0--

Was ist Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Infinite Trading Protocol (ITP) Ressource

Offizielle Website

Infinite Trading Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Infinite Trading Protocol (ITP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Infinite Trading Protocol-(ITP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Infinite Trading Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Infinite Trading Protocol-Preisprognose an!

ITP zu lokalen Währungen

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Infinite Trading Protocol (ITP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ITP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Infinite Trading Protocol (ITP)

Wie viel ist Infinite Trading Protocol (ITP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ITP in USD beträgt 0.02087473 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ITP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ITP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02087473. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Infinite Trading Protocol?
Die Marktkapitalisierung von ITP beträgt $ 98.58K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ITP?
Das Umlaufangebot von ITP beträgt 4.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ITP?
ITP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02969891 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ITP?
ITP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01241365 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ITP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ITP beträgt -- USD.
Wird ITP dieses Jahr noch steigen?
ITP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ITP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Infinite Trading Protocol (ITP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

