Was ist Infinite Sui Glitch (ISG)

nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Infinite Sui Glitch (ISG) Ressource Offizielle Website