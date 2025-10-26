Infinitar Governance Token (IGT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00301223 $ 0.00301223 $ 0.00301223 24H Tief $ 0.00306906 $ 0.00306906 $ 0.00306906 24H Hoch 24H Tief $ 0.00301223$ 0.00301223 $ 0.00301223 24H Hoch $ 0.00306906$ 0.00306906 $ 0.00306906 Allzeithoch $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Niedrigster Preis $ 0.00274739$ 0.00274739 $ 0.00274739 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -6.08% Preisänderung (7T) -6.08%

Der Echtzeitpreis von Infinitar Governance Token (IGT) beträgt $0.00301345. In den letzten 24 Stunden wurde IGT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00301223 und einem Höchstpreis von $ 0.00306906 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IGT liegt bei $ 0.680328, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00274739.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IGT im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Umlaufangebot 468.53M 468.53M 468.53M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Infinitar Governance Token beträgt $ 1.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IGT liegt bei 468.53M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.01M.