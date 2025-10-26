InfiniFi USD (IUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.995382 24H Hoch $ 1.001 Allzeithoch $ 1.11 Niedrigster Preis $ 0.903172 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.02% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von InfiniFi USD (IUSD) beträgt $0.999781. In den letzten 24 Stunden wurde IUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.995382 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IUSD liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.903172.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IUSD im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

InfiniFi USD (IUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 160.34M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 160.34M Umlaufangebot 160.38M Gesamtangebot 160,375,316.5902835

Die aktuelle Marktkapitalisierung von InfiniFi USD beträgt $ 160.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IUSD liegt bei 160.38M, das Gesamtangebot bei 160375316.5902835. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 160.34M.