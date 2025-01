Was ist Infinect (INFC)

Infinect is a decentralized AI cloud that leverages global resources, spanning from data centers to smartphones. Its objective is to facilitate the development of next-generation digital services applications for the benefit of humanity. Infinect provides website and telegram bot as the DApps to allow people purchase our products. With our DApps, user can choose their needs such as Computing, Graphic Processing and file storage.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Infinect (INFC) Ressource Whitepaper Offizielle Website