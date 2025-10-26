IncogniFi (INFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Niedrigster Preis $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von IncogniFi (INFI) beträgt $0.0154601. In den letzten 24 Stunden wurde INFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INFI liegt bei $ 0.04518864, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01540281.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INFI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IncogniFi (INFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Umlaufangebot 900.00K 900.00K 900.00K Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IncogniFi beträgt $ 13.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INFI liegt bei 900.00K, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.46K.