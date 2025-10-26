Der Echtzeitpreis von in real life coin beträgt heute 0.00035545 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IRLCOIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IRLCOIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von in real life coin beträgt heute 0.00035545 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IRLCOIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IRLCOIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

in real life coin Preis (IRLCOIN)

$0.00035836
-11.30%1D
in real life coin (IRLCOIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:51:03 (UTC+8)

in real life coin (IRLCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00035192
24H Tief
$ 0.0004194
24H Hoch

$ 0.00035192
$ 0.0004194
$ 0.00322377
$ 0.00022933
-0.06%

-12.04%

-7.25%

-7.25%

Der Echtzeitpreis von in real life coin (IRLCOIN) beträgt $0.00035545. In den letzten 24 Stunden wurde IRLCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00035192 und einem Höchstpreis von $ 0.0004194 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IRLCOIN liegt bei $ 0.00322377, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00022933.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IRLCOIN im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -12.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Marktinformationen

$ 356.44K
--
$ 356.44K
999.89M
999,892,913.980498
Die aktuelle Marktkapitalisierung von in real life coin beträgt $ 356.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IRLCOIN liegt bei 999.89M, das Gesamtangebot bei 999892913.980498. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 356.44K.

in real life coin (IRLCOIN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von in real life coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von in real life coin zu USD bei $ +0.0000276719.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von in real life coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von in real life coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-12.04%
30 Tage$ +0.0000276719+7.79%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist in real life coin (IRLCOIN)

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

in real life coin (IRLCOIN) Ressource

Offizielle Website

in real life coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird in real life coin (IRLCOIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre in real life coin-(IRLCOIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für in real life coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die in real life coin-Preisprognose an!

IRLCOIN zu lokalen Währungen

in real life coin (IRLCOIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von in real life coin (IRLCOIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von IRLCOIN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu in real life coin (IRLCOIN)

Wie viel ist in real life coin (IRLCOIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von IRLCOIN in USD beträgt 0.00035545 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle IRLCOIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle IRLCOIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00035545. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von in real life coin?
Die Marktkapitalisierung von IRLCOIN beträgt $ 356.44K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von IRLCOIN?
Das Umlaufangebot von IRLCOIN beträgt 999.89M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von IRLCOIN?
IRLCOIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00322377 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von IRLCOIN?
IRLCOIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00022933 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von IRLCOIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für IRLCOIN beträgt -- USD.
Wird IRLCOIN dieses Jahr noch steigen?
IRLCOIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die IRLCOIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
in real life coin (IRLCOIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

