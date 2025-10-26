in real life coin (IRLCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00035192 $ 0.00035192 $ 0.00035192 24H Tief $ 0.0004194 $ 0.0004194 $ 0.0004194 24H Hoch 24H Tief $ 0.00035192$ 0.00035192 $ 0.00035192 24H Hoch $ 0.0004194$ 0.0004194 $ 0.0004194 Allzeithoch $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 Niedrigster Preis $ 0.00022933$ 0.00022933 $ 0.00022933 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) -12.04% Preisänderung (7T) -7.25% Preisänderung (7T) -7.25%

Der Echtzeitpreis von in real life coin (IRLCOIN) beträgt $0.00035545. In den letzten 24 Stunden wurde IRLCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00035192 und einem Höchstpreis von $ 0.0004194 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IRLCOIN liegt bei $ 0.00322377, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00022933.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IRLCOIN im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -12.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 356.44K$ 356.44K $ 356.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 356.44K$ 356.44K $ 356.44K Umlaufangebot 999.89M 999.89M 999.89M Gesamtangebot 999,892,913.980498 999,892,913.980498 999,892,913.980498

Die aktuelle Marktkapitalisierung von in real life coin beträgt $ 356.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IRLCOIN liegt bei 999.89M, das Gesamtangebot bei 999892913.980498. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 356.44K.