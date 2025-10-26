Imagen Network (IMAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00164925 $ 0.00164925 $ 0.00164925 24H Tief $ 0.00226385 $ 0.00226385 $ 0.00226385 24H Hoch 24H Tief $ 0.00164925$ 0.00164925 $ 0.00164925 24H Hoch $ 0.00226385$ 0.00226385 $ 0.00226385 Allzeithoch $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Niedrigster Preis $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Preisänderung (1H) -3.98% Preisänderung (1T) -18.13% Preisänderung (7T) -11.16% Preisänderung (7T) -11.16%

Der Echtzeitpreis von Imagen Network (IMAGE) beträgt $0.00184219. In den letzten 24 Stunden wurde IMAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00164925 und einem Höchstpreis von $ 0.00226385 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IMAGE liegt bei $ 0.03800209, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00103394.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IMAGE im letzten Stunde um -3.98%, in den letzten 24 Stunden um -18.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Umlaufangebot 5.00B 5.00B 5.00B Gesamtangebot 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Imagen Network beträgt $ 9.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IMAGE liegt bei 5.00B, das Gesamtangebot bei 5000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.21M.