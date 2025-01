Was ist illumineX (IX)

illumineX is a non-custodial and cross-chain privacy product, offering Gas-less Stealth Wallets with integrated private swaps and support for both EVM and non-EVM chains, including native BTC. No matter which asset you use, you can store, send, and swap them privately. The mission of illumineX is to bring a convenient and compliant web wallet for on-chain privacy, where only one seed phrase is needed to manage many private multi-asset accounts. One account can hold assets from different chains without having a separate address for each chain. Each account has its own private address on the Oasis Privacy Layer, allowing illumineX to abstract all the complexity from the end user.

illumineX (IX) Ressource Whitepaper Offizielle Website