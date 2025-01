Was ist IjasCoin (IJC)

The IJC is an ERC-20 token. It has a strictly limited issue. The primary utility value of Ijas Coin (IJC) is to Incentivize people to do activities. Also, the token allows businesses to pay for guerrilla marketing and pay directly to people. The usage of token will enable companies to avoid cross-border transactional expenses and scale up quickly.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

IjasCoin (IJC) Ressource Offizielle Website