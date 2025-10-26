Iggy The Iguana (IGGY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00013673 $ 0.00013673 $ 0.00013673 24H Tief $ 0.00013973 $ 0.00013973 $ 0.00013973 24H Hoch 24H Tief $ 0.00013673$ 0.00013673 $ 0.00013673 24H Hoch $ 0.00013973$ 0.00013973 $ 0.00013973 Allzeithoch $ 0.00110577$ 0.00110577 $ 0.00110577 Niedrigster Preis $ 0.00013673$ 0.00013673 $ 0.00013673 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +1.75% Preisänderung (7T) -8.39% Preisänderung (7T) -8.39%

Der Echtzeitpreis von Iggy The Iguana (IGGY) beträgt $0.00013985. In den letzten 24 Stunden wurde IGGY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00013673 und einem Höchstpreis von $ 0.00013973 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IGGY liegt bei $ 0.00110577, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013673.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IGGY im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +1.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 139.73K$ 139.73K $ 139.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 139.73K$ 139.73K $ 139.73K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Iggy The Iguana beträgt $ 139.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IGGY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 139.73K.