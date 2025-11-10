Ideaology (IDEA) Tokenomics
Ideaology (IDEA) Tokenomics & Preisanalyse
Ideaology (IDEA)-Informationen
Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.
Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.
Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.
Ideaology (IDEA) token
Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token
Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).
Ideaology (IDEA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Ideaology (IDEA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von IDEA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele IDEA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von IDEA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des IDEA -Tokens!
IDEA Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich IDEA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose IDEA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
