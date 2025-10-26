Ideaology (IDEA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001744 24H Tief $ 0.00002806 24H Hoch Allzeithoch $ 0.963831 Niedrigster Preis $ 0.00001744 Preisänderung (1H) +7.80% Preisänderung (1T) -13.49% Preisänderung (7T) -36.20%

Der Echtzeitpreis von Ideaology (IDEA) beträgt $0.00002371. In den letzten 24 Stunden wurde IDEA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001744 und einem Höchstpreis von $ 0.00002806 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IDEA liegt bei $ 0.963831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001744.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IDEA im letzten Stunde um +7.80%, in den letzten 24 Stunden um -13.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -36.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ideaology (IDEA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.71K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.71K Umlaufangebot 500.00M Gesamtangebot 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ideaology beträgt $ 11.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IDEA liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.71K.