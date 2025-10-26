Der Echtzeitpreis von Ideaology beträgt heute 0.00002371 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IDEA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IDEA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ideaology beträgt heute 0.00002371 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IDEA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IDEA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über IDEA

IDEA-Preisinformationen

Offizielle IDEA-Website

IDEA-Tokenökonomie

IDEA-Preisprognose

Ideaology Preis (IDEA)

1 IDEA zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-15.70%1D
Ideaology (IDEA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:57:02 (UTC+8)

Ideaology (IDEA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001744
$ 0.00001744$ 0.00001744
24H Tief
$ 0.00002806
$ 0.00002806$ 0.00002806
24H Hoch

$ 0.00001744
$ 0.00001744$ 0.00001744

$ 0.00002806
$ 0.00002806$ 0.00002806

$ 0.963831
$ 0.963831$ 0.963831

$ 0.00001744
$ 0.00001744$ 0.00001744

+7.80%

-13.49%

-36.20%

-36.20%

Der Echtzeitpreis von Ideaology (IDEA) beträgt $0.00002371. In den letzten 24 Stunden wurde IDEA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001744 und einem Höchstpreis von $ 0.00002806 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IDEA liegt bei $ 0.963831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001744.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IDEA im letzten Stunde um +7.80%, in den letzten 24 Stunden um -13.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -36.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ideaology (IDEA) Marktinformationen

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

--
----

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ideaology beträgt $ 11.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IDEA liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.71K.

Ideaology (IDEA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ideaology zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ideaology zu USD bei $ -0.0000136947.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ideaology zu USD bei $ -0.0000151762.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ideaology zu USD bei $ -0.00006477104403938875.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-13.49%
30 Tage$ -0.0000136947-57.75%
60 Tage$ -0.0000151762-64.00%
90 Tage$ -0.00006477104403938875-73.20%

Was ist Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Ideaology (IDEA) Ressource

Offizielle Website

Ideaology-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ideaology (IDEA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ideaology-(IDEA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ideaology zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ideaology-Preisprognose an!

IDEA zu lokalen Währungen

Ideaology (IDEA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ideaology (IDEA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von IDEA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Ideaology (IDEA)

Wie viel ist Ideaology (IDEA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von IDEA in USD beträgt 0.00002371 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle IDEA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle IDEA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002371. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ideaology?
Die Marktkapitalisierung von IDEA beträgt $ 11.71K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von IDEA?
Das Umlaufangebot von IDEA beträgt 500.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von IDEA?
IDEA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.963831 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von IDEA?
IDEA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001744 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von IDEA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für IDEA beträgt -- USD.
Wird IDEA dieses Jahr noch steigen?
IDEA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die IDEA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:57:02 (UTC+8)

Ideaology (IDEA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

