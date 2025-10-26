Der Echtzeitpreis von Icopax beträgt heute 0.00474133 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $IPAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $IPAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Icopax beträgt heute 0.00474133 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $IPAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $IPAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Icopax Logo

Icopax Preis ($IPAX)

Nicht aufgelistet

1 $IPAX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00474133
$0.00474133$0.00474133
+0.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Icopax ($IPAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:59:42 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.004172
$ 0.004172$ 0.004172
24H Tief
$ 0.00533999
$ 0.00533999$ 0.00533999
24H Hoch

$ 0.004172
$ 0.004172$ 0.004172

$ 0.00533999
$ 0.00533999$ 0.00533999

$ 0.054483
$ 0.054483$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323$ 0.00196323

+0.77%

+0.15%

-21.99%

-21.99%

Der Echtzeitpreis von Icopax ($IPAX) beträgt $0.00474133. In den letzten 24 Stunden wurde $IPAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.004172 und einem Höchstpreis von $ 0.00533999 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $IPAX liegt bei $ 0.054483, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00196323.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $IPAX im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Icopax ($IPAX) Marktinformationen

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Icopax beträgt $ 1.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $IPAX liegt bei 300.00M, das Gesamtangebot bei 300000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.42M.

Icopax ($IPAX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Icopax zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Icopax zu USD bei $ -0.0034292238.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Icopax zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Icopax zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.15%
30 Tage$ -0.0034292238-72.32%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Icopax ($IPAX) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Icopax-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Icopax ($IPAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Icopax-($IPAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Icopax zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Icopax-Preisprognose an!

$IPAX zu lokalen Währungen

Icopax ($IPAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Icopax ($IPAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von $IPAX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Icopax ($IPAX)

Wie viel ist Icopax ($IPAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von $IPAX in USD beträgt 0.00474133 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle $IPAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle $IPAX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00474133. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Icopax?
Die Marktkapitalisierung von $IPAX beträgt $ 1.42M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von $IPAX?
Das Umlaufangebot von $IPAX beträgt 300.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von $IPAX?
$IPAX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.054483 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von $IPAX?
$IPAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00196323 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von $IPAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für $IPAX beträgt -- USD.
Wird $IPAX dieses Jahr noch steigen?
$IPAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die $IPAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:59:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

