Icopax ($IPAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.004172 $ 0.004172 $ 0.004172 24H Tief $ 0.00533999 $ 0.00533999 $ 0.00533999 24H Hoch 24H Tief $ 0.004172$ 0.004172 $ 0.004172 24H Hoch $ 0.00533999$ 0.00533999 $ 0.00533999 Allzeithoch $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Niedrigster Preis $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +0.15% Preisänderung (7T) -21.99% Preisänderung (7T) -21.99%

Der Echtzeitpreis von Icopax ($IPAX) beträgt $0.00474133. In den letzten 24 Stunden wurde $IPAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.004172 und einem Höchstpreis von $ 0.00533999 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $IPAX liegt bei $ 0.054483, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00196323.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $IPAX im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Icopax ($IPAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Umlaufangebot 300.00M 300.00M 300.00M Gesamtangebot 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Icopax beträgt $ 1.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $IPAX liegt bei 300.00M, das Gesamtangebot bei 300000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.42M.