Ice Land (ICELAND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -8.67% Preisänderung (7T) -8.67%

Der Echtzeitpreis von Ice Land (ICELAND) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ICELAND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ICELAND liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ICELAND im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -8.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ice Land (ICELAND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 230.73K$ 230.73K $ 230.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 230.73K$ 230.73K $ 230.73K Umlaufangebot 420.69T 420.69T 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ice Land beträgt $ 230.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ICELAND liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 230.73K.