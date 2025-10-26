iAero Protocol LIQ (LIQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.115556$ 0.115556 $ 0.115556 Niedrigster Preis $ 0.107506$ 0.107506 $ 0.107506 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von iAero Protocol LIQ (LIQ) beträgt $0.108954. In den letzten 24 Stunden wurde LIQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQ liegt bei $ 0.115556, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.107506.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Umlaufangebot 10.16M 10.16M 10.16M Gesamtangebot 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033

Die aktuelle Marktkapitalisierung von iAero Protocol LIQ beträgt $ 1.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQ liegt bei 10.16M, das Gesamtangebot bei 29671274.37954033. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.23M.