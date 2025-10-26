Der Echtzeitpreis von iAero Protocol LIQ beträgt heute 0.108954 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIQ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIQ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von iAero Protocol LIQ beträgt heute 0.108954 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIQ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIQ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

iAero Protocol LIQ Preis (LIQ)

1 LIQ zu USD Echtzeitpreis:

$0.108954
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:50:28 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115556
$ 0.107506
--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von iAero Protocol LIQ (LIQ) beträgt $0.108954. In den letzten 24 Stunden wurde LIQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQ liegt bei $ 0.115556, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.107506.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Marktinformationen

$ 1.10M
--
$ 3.23M
10.16M
29,671,274.37954033
Die aktuelle Marktkapitalisierung von iAero Protocol LIQ beträgt $ 1.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQ liegt bei 10.16M, das Gesamtangebot bei 29671274.37954033. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.23M.

iAero Protocol LIQ (LIQ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von iAero Protocol LIQ zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von iAero Protocol LIQ zu USD bei $ -0.0049398109.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von iAero Protocol LIQ zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von iAero Protocol LIQ zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0049398109-4.53%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

iAero Protocol LIQ (LIQ) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

iAero Protocol LIQ-Preisprognose (USD)

Wie viel wird iAero Protocol LIQ (LIQ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre iAero Protocol LIQ-(LIQ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für iAero Protocol LIQ zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die iAero Protocol LIQ-Preisprognose an!

LIQ zu lokalen Währungen

iAero Protocol LIQ (LIQ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von iAero Protocol LIQ (LIQ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LIQ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu iAero Protocol LIQ (LIQ)

Wie viel ist iAero Protocol LIQ (LIQ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LIQ in USD beträgt 0.108954 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LIQ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LIQ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.108954. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von iAero Protocol LIQ?
Die Marktkapitalisierung von LIQ beträgt $ 1.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LIQ?
Das Umlaufangebot von LIQ beträgt 10.16M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LIQ?
LIQ erreichte einen Allzeithochpreis von 0.115556 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LIQ?
LIQ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.107506 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LIQ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LIQ beträgt -- USD.
Wird LIQ dieses Jahr noch steigen?
LIQ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LIQ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:50:28 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

