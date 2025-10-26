Der Echtzeitpreis von Hyve beträgt heute 0.00207319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HYVE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HYVE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Hyve beträgt heute 0.00207319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HYVE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HYVE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Hyve Preis (HYVE)

1 HYVE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00207319
$0.00207319
-10.60%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Hyve (HYVE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:50:21 (UTC+8)

Hyve (HYVE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0020699
$ 0.0020699
24H Tief
$ 0.00234152
$ 0.00234152
24H Hoch

$ 0.0020699
$ 0.0020699

$ 0.00234152
$ 0.00234152

$ 0.756865
$ 0.756865

$ 0.00159105
$ 0.00159105

-5.81%

-10.61%

-27.77%

-27.77%

Der Echtzeitpreis von Hyve (HYVE) beträgt $0.00207319. In den letzten 24 Stunden wurde HYVE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0020699 und einem Höchstpreis von $ 0.00234152 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYVE liegt bei $ 0.756865, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00159105.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYVE im letzten Stunde um -5.81%, in den letzten 24 Stunden um -10.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyve (HYVE) Marktinformationen

$ 157.88K
$ 157.88K

--
--

$ 206.99K
$ 206.99K

76.27M
76.27M

100,000,000.0
100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyve beträgt $ 157.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYVE liegt bei 76.27M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 206.99K.

Hyve (HYVE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Hyve zu USD bei $ -0.000246101161266735.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Hyve zu USD bei $ -0.0002915017.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Hyve zu USD bei $ -0.0010479492.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Hyve zu USD bei $ -0.003953251515525896.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000246101161266735-10.61%
30 Tage$ -0.0002915017-14.06%
60 Tage$ -0.0010479492-50.54%
90 Tage$ -0.003953251515525896-65.59%

Was ist Hyve (HYVE)

An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Hyve (HYVE) Ressource

Hyve-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Hyve (HYVE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Hyve-(HYVE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Hyve zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Hyve-Preisprognose an!

HYVE zu lokalen Währungen

Hyve (HYVE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Hyve (HYVE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HYVE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Hyve (HYVE)

Wie viel ist Hyve (HYVE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HYVE in USD beträgt 0.00207319 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HYVE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HYVE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00207319. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hyve?
Die Marktkapitalisierung von HYVE beträgt $ 157.88K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HYVE?
Das Umlaufangebot von HYVE beträgt 76.27M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HYVE?
HYVE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.756865 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HYVE?
HYVE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00159105 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HYVE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HYVE beträgt -- USD.
Wird HYVE dieses Jahr noch steigen?
HYVE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HYVE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:50:21 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

