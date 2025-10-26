Hyve (HYVE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0020699 $ 0.0020699 $ 0.0020699 24H Tief $ 0.00234152 $ 0.00234152 $ 0.00234152 24H Hoch 24H Tief $ 0.0020699$ 0.0020699 $ 0.0020699 24H Hoch $ 0.00234152$ 0.00234152 $ 0.00234152 Allzeithoch $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Niedrigster Preis $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Preisänderung (1H) -5.81% Preisänderung (1T) -10.61% Preisänderung (7T) -27.77% Preisänderung (7T) -27.77%

Der Echtzeitpreis von Hyve (HYVE) beträgt $0.00207319. In den letzten 24 Stunden wurde HYVE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0020699 und einem Höchstpreis von $ 0.00234152 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYVE liegt bei $ 0.756865, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00159105.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYVE im letzten Stunde um -5.81%, in den letzten 24 Stunden um -10.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyve (HYVE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 157.88K$ 157.88K $ 157.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 206.99K$ 206.99K $ 206.99K Umlaufangebot 76.27M 76.27M 76.27M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyve beträgt $ 157.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYVE liegt bei 76.27M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 206.99K.