HypurrStrategy (HYPSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00103349 $ 0.00103349 $ 0.00103349 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00103349$ 0.00103349 $ 0.00103349 Allzeithoch $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.21% Preisänderung (1T) +19.11% Preisänderung (7T) +33.32% Preisänderung (7T) +33.32%

Der Echtzeitpreis von HypurrStrategy (HYPSTR) beträgt $0.00102969. In den letzten 24 Stunden wurde HYPSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00103349 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYPSTR liegt bei $ 0.01328556, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYPSTR im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um +19.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HypurrStrategy (HYPSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 919.35K$ 919.35K $ 919.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 919.35K$ 919.35K $ 919.35K Umlaufangebot 892.85M 892.85M 892.85M Gesamtangebot 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HypurrStrategy beträgt $ 919.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYPSTR liegt bei 892.85M, das Gesamtangebot bei 892847198.64893. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 919.35K.