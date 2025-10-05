Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24H Tief $ 35.59 $ 35.59 $ 35.59 24H Hoch 24H Tief $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24H Hoch $ 35.59$ 35.59 $ 35.59 Allzeithoch $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Niedrigster Preis $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Preisänderung (1H) +1.40% Preisänderung (1T) -2.72% Preisänderung (7T) +5.78% Preisänderung (7T) +5.78%

Der Echtzeitpreis von Hypha Staked AVAX (STAVAX) beträgt $34.45. In den letzten 24 Stunden wurde STAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 33.88 und einem Höchstpreis von $ 35.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STAVAX liegt bei $ 67.01, der bisherige Tiefstpreis bei $ 16.44.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STAVAX im letzten Stunde um +1.40%, in den letzten 24 Stunden um -2.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 29.52M$ 29.52M $ 29.52M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 29.52M$ 29.52M $ 29.52M Umlaufangebot 858.74K 858.74K 858.74K Gesamtangebot 858,737.0077329379 858,737.0077329379 858,737.0077329379

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hypha Staked AVAX beträgt $ 29.52M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STAVAX liegt bei 858.74K, das Gesamtangebot bei 858737.0077329379. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.52M.