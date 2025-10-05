Der Echtzeitpreis von Hypha Staked AVAX beträgt heute 34.45 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STAVAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STAVAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Hypha Staked AVAX beträgt heute 34.45 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STAVAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STAVAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Hypha Staked AVAX Preis (STAVAX)

1 STAVAX zu USD Echtzeitpreis:

$34.45
-2.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:07 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 33.88
24H Tief
$ 35.59
24H Hoch

$ 33.88
$ 35.59
$ 67.01
$ 16.44
+1.40%

-2.72%

+5.78%

+5.78%

Der Echtzeitpreis von Hypha Staked AVAX (STAVAX) beträgt $34.45. In den letzten 24 Stunden wurde STAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 33.88 und einem Höchstpreis von $ 35.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STAVAX liegt bei $ 67.01, der bisherige Tiefstpreis bei $ 16.44.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STAVAX im letzten Stunde um +1.40%, in den letzten 24 Stunden um -2.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Marktinformationen

$ 29.52M
--
----

$ 29.52M
858.74K
858,737.0077329379
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hypha Staked AVAX beträgt $ 29.52M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STAVAX liegt bei 858.74K, das Gesamtangebot bei 858737.0077329379. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.52M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Hypha Staked AVAX zu USD bei $ -0.96319273137998.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Hypha Staked AVAX zu USD bei $ +9.1978296150.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Hypha Staked AVAX zu USD bei $ +13.8537746750.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Hypha Staked AVAX zu USD bei $ +13.6299338208725.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.96319273137998-2.72%
30 Tage$ +9.1978296150+26.70%
60 Tage$ +13.8537746750+40.21%
90 Tage$ +13.6299338208725+65.47%

Was ist Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ressource

Offizielle Website

Hypha Staked AVAX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Hypha Staked AVAX (STAVAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Hypha Staked AVAX-(STAVAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Hypha Staked AVAX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Hypha Staked AVAX-Preisprognose an!

STAVAX zu lokalen Währungen

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Hypha Staked AVAX (STAVAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STAVAX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Wie viel ist Hypha Staked AVAX (STAVAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STAVAX in USD beträgt 34.45 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STAVAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STAVAX-zu-USD-Preis beträgt $ 34.45. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hypha Staked AVAX?
Die Marktkapitalisierung von STAVAX beträgt $ 29.52M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STAVAX?
Das Umlaufangebot von STAVAX beträgt 858.74K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STAVAX?
STAVAX erreichte einen Allzeithochpreis von 67.01 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STAVAX?
STAVAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 16.44 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STAVAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STAVAX beträgt -- USD.
Wird STAVAX dieses Jahr noch steigen?
STAVAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STAVAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Hypha Staked AVAX (STAVAX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.