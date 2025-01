Was ist Hyperpill (PILL)

Planning on taking the Hyperliquid $PILL, personally. 45th meme coin launched on Hyperliquid chain. Destined for success. Our roadmap is to onboarding everyone to Hyperliquid, one pill at a time. One pill a day, keeps the doctor away. Based and Hyperliquid pilled right now. Soft pill, warm pill Little bottle of pills Happy pill, sleepy pill Pill Pill Pill Speedy pill, hoodie pill Little bottle of pills Running pill, climbing pill Pill Pill Pill

Hyperpill (PILL) Ressource Offizielle Website