Hyperion Staked Aptos (STAPT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.78 $ 3.78 $ 3.78 24H Tief $ 3.97 $ 3.97 $ 3.97 24H Hoch 24H Tief $ 3.78$ 3.78 $ 3.78 24H Hoch $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Allzeithoch $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Niedrigster Preis $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +4.98% Preisänderung (7T) +9.66% Preisänderung (7T) +9.66%

Der Echtzeitpreis von Hyperion Staked Aptos (STAPT) beträgt $3.97. In den letzten 24 Stunden wurde STAPT zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.78 und einem Höchstpreis von $ 3.97 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STAPT liegt bei $ 6.5, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3.29.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STAPT im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +4.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Umlaufangebot 211.50K 211.50K 211.50K Gesamtangebot 13,243,632.51266575 13,243,632.51266575 13,243,632.51266575

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyperion Staked Aptos beträgt $ 1.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STAPT liegt bei 211.50K, das Gesamtangebot bei 13243632.51266575. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 83.27M.