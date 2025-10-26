Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 41.4 $ 41.4 $ 41.4 24H Tief $ 47.42 $ 47.42 $ 47.42 24H Hoch 24H Tief $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 24H Hoch $ 47.42$ 47.42 $ 47.42 Allzeithoch $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Niedrigster Preis $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Preisänderung (1H) +1.64% Preisänderung (1T) +14.62% Preisänderung (7T) +28.26% Preisänderung (7T) +28.26%

Der Echtzeitpreis von Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) beträgt $47.46. In den letzten 24 Stunden wurde HBHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 41.4 und einem Höchstpreis von $ 47.42 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HBHYPE liegt bei $ 60.1, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.65.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HBHYPE im letzten Stunde um +1.64%, in den letzten 24 Stunden um +14.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 40.37M$ 40.37M $ 40.37M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 40.37M$ 40.37M $ 40.37M Umlaufangebot 851.38K 851.38K 851.38K Gesamtangebot 851,380.0788443391 851,380.0788443391 851,380.0788443391

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyperbeat Ultra HYPE beträgt $ 40.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HBHYPE liegt bei 851.38K, das Gesamtangebot bei 851380.0788443391. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 40.37M.